Quel mal di pancia in casa Hellas Verona che potrebbe essere un’opportunità per la Fiorentina

Parole non propriamente tranquille quelle di Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona, nella conferenza stampa di ieri. Il tecnico gialloblù, oltre ad analizzare la partita contro la Sampdoria di stasera, ha anche parlato dell’operato della società, dicendo: “Leggo di plusvalenze, che secondo me non ci sono più, se vogliamo crescere. Serve un’altra visione e se si andrà avanti così io non ci sarò più. Non dobbiamo vendere i migliori e i giocatori vanno comprati, così come fanno le altre di Serie A”.

Un mal di pancia che contrasta molto con il buon percorso della squadra veronese in campionato. Il presidente Setti è avvertito: o cambia la politica sulla gestione dei giocatori in casa Hellas oppure sarà addio. Che questi malumori possano essere un’opportunità per la Fiorentina? Di un possibile futuro a Firenze di Juric se n’è già parlato in estate e proprio sabato sarà al Franchi per sfidare la squadra viola.