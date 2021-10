Quel NO alla proposta milionaria della Fiorentina che ora il Bologna rimpiange. Orsolini, si replica tutto a gennaio?

In estate la Fiorentina era arrivata ad offrire 13 milioni di euro per l’esterno del Bologna, Riccardo Orsolini. E’ quello che si legge oggi sul Corriere dello Sport, dove viene specificato anche che l’affare non è arrivato a compimento perché il club rossoblu, di milioni, ne voleva 15.

Fatto curioso. Dopo il no al trasferimento, il giocatore adesso fa fatica a trovare posto in squadra, anche perché Mihajlovic sta schierando il suo Bologna con il 3-4-1-2. E quindi a gennaio Orsolini potrebbe finire sul mercato, anche perché è facile immaginare che il calciatore stesso potrebbe chiedere di essere ceduto, non volendo attraversare la seconda parte del campionato in panchina.