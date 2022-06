Quel salto di qualità mancato, la voglia d’Europa. Praet ora potrebbe esaltarsi con Italiano

Non sono passati neppure 3 anni dal momento in cui Dennis Praet lasciò l’Italia destinazione Inghilterra. Il belga classe ’94 firmò per il Leicester, trasferendosi per la cifra di 20 milioni di euro. Ora il calciatore è finito prepotentemente nel mirino della Fiorentina. Il ds Pradè lo prelevò dall’Anderlecht ai tempi della Samp, e adesso vorrebbe portarlo in riva all’Arno. Praet è una mezzala di ottima tecnica, buoni tempi di gioco e di inserimento. In Italia ed Inghilterra ha però segnato poco se si considerano le qualità di cui dispone.

Appena 9 reti 4 stagioni, 13 invece gli assist. Praet può agire sia sul centro sinistra che sul centrodestra, ed ha buone capacità di palleggio, senza troppi fronzoli, come piace a mister Italiano. Il ragazzo di Leuven è reduce da un’annata agrodolce; dopo un eccellente avvio sul piano del rendimento, si è fermato per una frattura del quinto metatarso, che lo ha costretto ad operarsi. I problemi fisici sono stati purtroppo frequenti per Praet, fin dai tempi dell’Anderlecht, tanto da rallentarlo nella crescita complessiva come calciatore.

Il salto di livello che fin dagli inizi della carriera si prefigurava da parte del belga non è mai arrivato, ed in Italia il giocatore cerca riscatto. La Fiorentina può garantirgli una vetrina europea con la Conference League ed un ruolo importante nel nuovo corso viola. Già ai tempi dell’Anderlecht la Fiorentina era vigile sul calciatore, che però scelse Genova, sponda blucerchiata. Stavolta invece il matrimonio col viola potrebbe consumarsi, le prossime ore daranno una visuale più chiara della situazione.