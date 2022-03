Quella caratteristica che ha sempre contraddistinto la Fiorentina

La forza di rialzarsi. Sempre, dopo ogni caduta. Questo, un elemento che ha caratterizzato la Fiorentina di Vincenzo Italiano, dalla sua fase embrionale ad oggi. Segno, di un gruppo vero, che sa affrontare le difficoltà che il percorso ti mette inevitabilmente davanti. La sconfitta subita contro la Juventus fa male, malissimo.

Ma i viola restano a due sole lunghezze dalla zona europea, con una partita in meno. Domenica, si torna a giocare al classico orario delle 15, quando al Franchi arriverà il Verona di Tudor. I giallo blu non perdono da un mese, e arriveranno al Franchi forti di tre risultati utili consecutivi. Per quanto riguarda la classifica, gli scaligeri viaggiano a sole due lunghezze dai toscani.