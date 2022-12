Quella definizione di ‘straordinario’ che contagia anche Italiano: il grande ottimismo del tecnico, tra scommesse e mercato attendista

Tempo di bilanci, stavolta su un’annata intera per Vincenzo Italiano che lo scorso dicembre era reduce dalla sua prima metà stagione da allenatore della Fiorentina e il tecnico viola si è lasciato andare all’entusiasmo nelle sue parole di fine anno. L’annata dei suoi viene definita ‘straordinaria’ anche dal suo comandante, che ha toccato con mano l’Europa (poco importa se la più piccola). Come scrive La Nazione, Italiano è carico per ripartire con gli impegni ufficiali e per provare a vincere nuove scommesse, conscio che almeno dal mercato di gennaio, arriverà poco in grado di ribaltare le prospettive. Parola dunque al campo e al lavoro dell’allenatore, che punta a riallacciare il filo con quanto di positivo si era visto tra fine ottobre e metà novembre, prima della pausa.