“Quella di Commisso non è stata una conferenza stampa, ma un comizio. Sembra che i soldi siano un problema e che di voglia di vincere, ce ne sia poca…”

Il giornalista ed editorialista di Fiorentinanews.com Francesco Matteini, a Radio Bruno, è tornato sulle parole del Presidente della Fiorentina Rocco Commisso: “Non è stata una conferenza stampa, ma un comizio, una prolusione. Con la differenza che in questo caso non ha generato nemmeno il tipico entusiasmo di chi parla senza contraddittorio. Poteva fare tranquillamente tutto da solo, visto che ad alcune domande non ha risposto”.

Sul prossimo obiettivo europeo ha aggiunto: “E’ alla portata. Mi ricordo che quando ha fatto una vera conferenza stampa, all’inizio quando è arrivato, ha detto due cose: voglio vincere e alla svelta perché ho una certa età, e i soldi non sono un problema. A me sembra che di voglia di vincere ce ne sia poca visto che si mitigano sempre gli obiettivi, e che i soldi siano il problema principale perché non si parla d’altro”.