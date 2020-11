Quella formula che ha condizionato l’avventura di Cutrone in viola. Ma adesso in vista del Milan potrebbe essere in pole position…

La Nazione si concentra anche su Patrick Cutrone, autore dell’assist vincente per il gol di Montiel contro l’Udinese. La formula contrattuale con un riscatto che potrà scattare (o non scattare) in base alle presenze in campo ha sicuramente condizionato l’avventura in viola dell’attaccante rientrato in Italia dall’Inghilterra. Detto questo, al momento, la condizione di Cutrone sembra migliore rispetto a quelle dei compagni di reparto, come testimoniano l’assist e la prestazione di Udine. Nei ritagli di tempo che gli sono stati concessi ha sempre cercato la porta ed il dialogo con i compagni nella costruzione delle manovre d’attacco. Possibile che Prandelli tenti di sfruttare questi segnali già da domenica contro la sua ex squadra, il Milan.

