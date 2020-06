Quelle accuse infondate verso Giuseppe Commisso: la Fiorentina prende le difese del figlio di Rocco

Il video del giorno è stato senz’altro quello di Giuseppe Commisso. Il figlio del presidente della Fiorentina, nei pressi di Piazza della Repubblica, si è intrattenuto con un gruppo di tifosi cantando un famoso coro della Curva Fiesole. Un coro che per l’appunto contiene un termine blasfemo, tanto che alcuni media hanno attaccato Giuseppe Commisso per averlo proferito. Dalla Fiorentina arriva però la smentita del tutto, a difesa del povero Giuseppe che in realtà non conosceva nemmeno il testo del coro. Di conseguenza il figlio di Rocco Commisso non ha proferito alcuna frase blasfema, ed è evidente che le accuse nei suoi confronti sono totalmente infondate.

