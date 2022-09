Quelle notti europee che mancavano da troppo tempo alla Fiorentina

Una stagione intera sognando queste notti. Vittorie contro avversari più forti per raggiungere all’ultimo, e sul più bello, il traguardo inizialmente non previsto. Una cavalcata con tante gioie ma non senza qualche batosta. La Fiorentina si è guadagnata tutto questo: il privilegio di tornare a giocare una competizione europea che mancava da sei anni. L’esordio c’è già stato e non è stato dei migliori, ma forse il livello degli avversari non aveva stimolato quella squadra che dà il meglio di sé proprio quando parte sfavorita.

Anche l’inizio di campionato è stato deludente, ma la partita di oggi è una di quelle che fanno storia a sé. Stasera è QUELLA notte: un’occasione speciale per rilanciare il nome della Firenze del calcio nel panorama europeo. Per far riaccendere quelle luci che negli ultimi tempi si sono fievolmente spente attorno ai ragazzi di Italiano. La squadra non partirà coi favori del pronostico (il Basaksehir viene da cinque vittorie consecutive tra Super Lig e Conference), ma questo è un motivo in più per fare bella figura.

Questa notte è l’occasione giusta per dare una svolta alla stagione. Cominciata in maniera lenta, stanca, ma sempre insieme alla guida che la primavera scorsa l’aveva riportata sin qui. In Europa, nel calcio che conta, anche se si tratta della terza competizione della Uefa. Stasera la Fiorentina non può deludere. Il risultato finale potrebbe essere anche un aspetto secondario. Ciò che conta davvero è ritrovare l’atteggiamento. Quello che fino a pochi mesi fa impensieriva le big d’Italia, costrette a giocare un calcio di rimessa contro una squadra che ti prendeva alto e pressava all’inverosimile.

È l’occasione anche per Italiano per scacciare via i malumori e riprendersi la fiducia di quella città che l’ha osannato fino all’ultimo secondo della passata stagione. Allo stadio dedicato al grande Terim, è arrivato il momento di far vedere che questa squadra non è tornata in Europa per caso. Che il gioco offensivo che ha stupito tutti non è scomparso. Sta solo aspettando QUELLA scintilla per accendersi di nuovo.