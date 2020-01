Quelle parole di Barone che non lasciano spazio all’immaginazione

Le parole di ieri rilasciate dal direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, sulle differenze tra Beppe Iachini e Vincenzo Montella, lasciano davvero poco spazio all’immaginazione e all’interpretazione.

“Iachini sta lavorando tanto e a lungo, ha una mentalità molto differente rispetto alla passata gestione, riguardo l’intensità e la durata degli allenamenti”. Questa sicuramente è la prima cosa che si è subito notata con l’avvento del mister marchigiano. Certo, è difficile da credere che un allenatore come Montella sottovaluti o tralasci certi aspetti, ma se a tutto questo aggiungiamo le parole di Gattuso (che prese il suo posto al Milan), il quale disse che i rossoneri, al momento del suo arrivo, erano indietro fisicamente e non avevano né forza e né “gamba”, e le prestazioni della Fiorentina negli ultimi due mesi, il quadro appare abbastanza chiaro.

Non resta che lasciar parlare il campo, consapevoli che Iachini non ha la bacchetta magica e che il mercato di gennaio dovrà servire assolutamente per rinforzare la squadra.