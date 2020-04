Quelle versioni così discordanti su Pedro e la sua cessione. Ma la Fiorentina ribadisce: “Le condizioni per il suo trasferimento sono state precise e dettagliate”

“Non c’è nessun obbligo di riscatto e tantomeno la possibilità di controriscatto della Fiorentina per Pedro“. Così si sono espressi a più riprese i dirigenti del Flamengo quando sono stati chiamati a parlare del trasferimento, avvenuto lo scorso inverno, del giocatore dall’Italia al Brasile. Una realtà del tutto contrastante con quella che il club viola ha invece sempre espresso e che è stata ribadita nel corso delle ultime ore.

Per fare chiarezza, la Fiorentina asserisce che Pedro Guilherme Abreu dos Santos (per gli amici Pedro) sia andato al Flamengo con queste condizioni: prestito per 18 mesi, con obbligo di riscatto a favore dei rossoneri e possibilità di controriscatto per i viola. Anche le cifre sarebbero già state concordate tra le parti. Una posizione che viene tenuta con risolutezza massima da parte dei dirigenti gigliati, che in questo senso sono sempre stati molto trasparenti.

E allora perché da Rio de Janeiro fanno emergere una realtà diversa? Che senso ha portare avanti queste tesi? Le vere domande che ci siamo posti sono state proprio queste. Il problema è riuscire però a trovare delle risposte. Di tempo per ritornarci ce n’è sicuramente, anche perché, come detto, Pedro resterà in Brasile ancora per diverso tempo.