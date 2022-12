Quell’enorme vantaggio contrattuale che favorisce Boga rispetto a Brekalo (diretto al Monza)

Esterno sì, esterno no: la Fiorentina si interroga sull’opportunità di intervenire in un reparto falcidiato dai problemi fisici e dopo aver già mal valutato (lato Sottil) nella prima metà della stagione, vorrebbe evitare di scommettere su recuperi che poi non si concretizzano. Qualche occasione per integrare almeno in questi sei mesi la rosa però c’è: per questo le opzioni valutate sono perlopiù su prestiti senza vincoli (e senza troppo esborso). Un identikit che pone Jeremie Boga in cima alla lista: anche la Gazzetta dello Sport conferma che l’ivoriano potrebbe muoversi proprio in prestito con diritto di riscatto, dato che all’Atalanta non trova spazio.

Una situazione che invece non può riguardare Josip Brekalo, il cui contratto con il Wolfsburg è in scadenza a giugno: ovvio che i tedeschi non possano prestarlo per poi perderlo a zero. E infatti il Monza è ad un passo dal suo acquisto a titolo definitivo.