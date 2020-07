Quell’incredibile dato sulla percentuale realizzativa che fa tremare la Fiorentina

Il Corriere dello Sport – Stadio riporta la clamorosa statistica sulla percentuale realizzativa (44 tiri e 3 gol) che non può far dormire sonni tranquilli alla Fiorentina. In vista della delicata trasferta di Parma, Iachini (che taglierà le 550 gare in panchina) e i suoi dovranno ritrovare soprattutto la precisione, oltre che la grinta e inevitabilmente i punti; in vista di una lotta salvezza più complicata del previsto.

