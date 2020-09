Quell’indizio di mercato lanciato da Amrabat in conferenza stampa

“La mia posizione? Gioco in tutto il campo!” Scherzoso, ma non troppo. Così Sofyan Amrabat oggi in conferenza stampa ha risposto alla domanda di un giornalista che gli chiedeva quale posizione in campo avrebbe occupato quest’anno alla Fiorentina. Il centrocampista viola poi ha continuato: “A parte gli scherzi. Posso giocare in più posizioni a centrocampo, sia da mezzala che da regista, ma credo che quest’anno a Firenze emi concentrerò più su quest’ultimo ruolo”. Indizio di mercato? In molti avevano messo in dubbio la possibilità che Beppe Iachini potesse impiegarlo da play, il marocchino invece oggi sembra aver spazzato via ogni dubbio. Indizio di mercato? Se davvero Amrabat quest’anno sarà in cabina di regia, considerando anche la presenza di Pulgar, difficile che la Fiorentina si fiondi in queste ultime settimane di mercato su un altro regista come il tanto sognato Torreira. Pradè lo aveva già preannunciato ieri: “A centrocampo siamo al completo”, considerando la partenza di Benassi e l’innesto di Borja Valero. Probabile dunque che il ritorno dello spagnolo sia l’ultima operazione in entrata della Fiorentina almeno a centrocampo.

