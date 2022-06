Quell’infortunio che ha fatto titubare la Lazio: ora Carnesecchi diventa un’opportunità per la Fiorentina?

La Fiorentina è ancora alla ricerca di un portiere per la prossima stagione. Tra i nomi fatti c’è anche quello di Marco Carnesecchi, uno dei migliori talenti in circolazione che quest’anno ha conquistato la Serie A con la Cremonese. Di proprietà dell’Atalanta, il numero uno dell’under 21 sembrava però fuori portata per la Fiorentina con la Lazio che appariva in netto vantaggio sulla concorrenza.

Le cose però in questi giorni sono cambiate. Carnesecchi ha rimediato un infortunio alla spalla con la Nazionale under 21, che rischia di fargli saltare diverse partite all’inizio della stagione (anche se non sembra necessaria l’operazione). L’episodio ha fatto titubare la Lazio, che ha fatto dei sondaggi anche per altri portieri (tra cui Vicario, altro obbiettivo viola).

Di certo, a fronte della lunga carriera che ha davanti, qualche mese fuori non sarebbe una cosa terribile per Carnesecchi. E neanche per la Fiorentina, che nell’attesa avrebbe in casa un numero dodici affidabile come Terracciano. Fare un investimento per un giocatore infortunato sarebbe comunque un gesto audace, ma chissà che la dirigenza viola non ci stia pensando facendo ovviamente tutte le valutazioni del caso. Per Carnesecchi, a detta di molti il nuovo Buffon, potrebbe valere la pena rischiare.