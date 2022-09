“Quello degli infortuni è un problema di tutte le squadre. In Italia ci si allena poco e male, la nostra scuola è superata”

Stefano Fiorini, ex presidente dell’Aipac (l’Associazione italiana preparatori atletici di calcio) con un lungo passato in Fiorentina, ha parlato a Radio Toscana dei numerosi infortuni che stanno colpendo la squadra viola: “Quello degli infortuni è un problema di tutte le squadre, ogni settimana vengono emessi bollettini medici tragici. E’ un problema culturale, oggi c’è una gestione complicatissima di queste cose in Italia”.

E poi ha aggiunto: “Il problema non è giocare molto, ma allenarsi poco e a bassa intensità. I calciatori fanno pochissimi allenamenti e a ritmi completamente diversi dall’intensità della partita, per questo poi si fanno male durante i novanta minuti. Le difficoltà riguardano anche la scuola degli allenatori, se il nostro calcio raccoglie solo fallimenti dal 2010 non è un caso e gli Europei sono l’eccezione che conferma la regola. Comincerei a discutere la scuola allenatori di Coverciano, che secondo me insegna cose e manda messaggi ormai passati”.