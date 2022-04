Quello zero che resta e che pesa tanto

Il campo di Salerno non porta di certo bene alla Fiorentina. Quello di ieri era il quinto incontro giocato in campionato (tra A e B) dai viola sul campo dei granata e resta, purtroppo, lo zero alle caselle vittorie.

Uno zero che pesa molto, perché una vittoria sarebbe stata indispensabile per la squadra, alle prese con un’accesa lotta con altre tre squadre per la qualificazione ad una competizione europea.

Non solo non è arrivata la vittoria, ma addirittura c’è stata una sconfitta, la terza su cinque confronti in terra campana.