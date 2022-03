Querelare Vessicchio o no? La questione arriva sul tavolo di Nardella. Il Sindaco chiamato a decidere

Le parole del giornalista (radiato dall’albo) e tifoso della Juventus, Sergio Vessicchio, non sono passate di certo inosservate a Palazzo Vecchio. Sono in molti in queste ore che stanno cercando di convincere il sindaco di Firenze, Dario Nardella, a querelare lo stesso Vessicchio per le frasi ingiuriose rivolte alla città, ai tifosi della Fiorentina, ai cittadini di Firenze e anche nei confronti della squadra.

La questione è sul tavolo del primo cittadino del capoluogo toscano che deve ora decidere se intraprendere la linea dura o prendere invece la via dell’indifferenza nei confronti di questo signore. Entro la prossima settimana arriverà la decisione, in un verso o in un altro.