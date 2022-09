“Questa è un’altra Atalanta, che entusiasma i suoi tifosi. La Fiorentina è molto sentita. Muriel può partire, non è eterno”

Il giornalista Fabio Gennari, che segue l’Atalanta per Tuttosport, ha parlato a Radio Bruno Toscana, in riferimento alla sfida tra i nerazzurri e la Fiorentina, in programma domenica: “Atalanta-Fiorentina è molto sentita. Gli ultimi sei mesi della scorsa stagione sono stati emblematici: nerazzurri sorpassati proprio dai viola nella corsa all’Europa. Si respira grande entusiasmo a Bergamo“.

Sulla squadra in generale: “L’Atalanta ha cambiato volto, direi in positivo. Meno spettacolo, più margini di miglioramento (specie in attacco). Gasperini ha sorpreso tutti. Muriel può partire? Sì, non è eterno e cambiare aria farebbe bene anche a lui“.