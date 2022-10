Questa volta la precedenza viene data alla Lazio, impegnata all’Olimpico contro lo Sturm Graz. Niente partita in chiaro per la Fiorentina e i tifosi viola, ormai abituati a vedere la formazione gigliata comodamente in diretta sul digitale terrestre.

Per chi giovedì non potrà recarsi al Franchi per assistere a Fiorentina-Hearts, la diretta sarà disponibile a pagamento sia su Dazn che su Sky Sport, visto che entrambe le piattaforme detengono i diritti della Conference League.