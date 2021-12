“Quest’anno Ribery avrebbe fatto comodo alla Fiorentina. Poteva fare la differenza nei finali di partita”

Il giornalista de La Nazione Angelo Giorgetti ha parlato a Radio Bruno Toscana di Franck Ribery: “Quest’anno avrebbe fatto più comodo rispetto agli anni scorsi. La situazione della Fiorentina gli avrebbe permesso di dare il suo contributo magari nel finale delle partite, vista la sua capacità di saltare l’uomo e di inventare giocate. In questo modo, su pochi minuti, può fare la differenza. Se invece gli chiedi di giocare una partita intera e risolvere la situazione da solo come alla Salernitana, allora non è più in grado. Mi ha fatto molta tenerezza nel secondo tempo contro la Fiorentina“.