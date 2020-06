Quest’anno salta il ritiro estivo a Moena: ecco la cifra a sette zeri che perderà la Fiorentina

Dopo una recente interrogazione della consigliera Coppola, la Provincia di Trento ha fatto sapere le cifre dei ritiri estivi svolti nella regione dalle squadre di Serie A e Serie B. Tra questi anche la Fiorentina, che da otto anni presenzia a Moena. Per tutti i club è stato un ritorno economico medio di 10 milioni di euro l’anno. Come annunciato qualche giorno fa dalle autorità trentine, quest’anno il ritiro della Fiorentina molto probabilmente non si svolgerà sulle Dolomiti, ma l’ultimo anno di contratto potrebbe essere ritardato all’anno prossimo. Intento il danno economico per Commisso è notevole. A riportarlo è l’ANSA.

