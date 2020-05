Questione allenatore, Commisso spiega e Barone ribadisce

Commisso su Iachini è stato chiaro: un allenatore, che comunque ha tirato fuori la Fiorentina dalle zone paludose della classifica, non può essere giudicato per 11 partite dirette (di cui 9 in campionato). A maggior ragione in caso di stop imposto, si proseguirebbe sul solco tracciato. E anche Barone come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, lo ha precisato con grande attenzione: “Con lui abbiamo tutti un ottimo rapporto: finiamo la stagione e poi discuteremo”.