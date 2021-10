Due partite consecutive per la Fiorentina contro le due squadre bianconere: prima lo Spezia, poi la Juventus. Partite profondamente diverse, prima della sosta di novembre, l’ultima del 2021. I liguri arrivano alla gara contro i viola con sole due vittorie all’attivo quest’anno contro le due neopromosse Salernitana e Venezia. Gli altri bianconeri sono in profonda crisi dopo le due sconfitte consecutive contro Sassuolo e Hellas Verona e da domani saranno in ritiro.

Tre punti questo pomeriggio vorrebbero dire salire a +3 proprio sulla Juventus e arrivare alla gara dello Stadium con il morale (e il punteggio in classifica) giusto, per provare a fare l’ennesimo sgambetto subito dalla squadra di Allegri in questa stagione. Una questione bianconera prima dell’ultimo stop dell’anno, che potrebbe essere un crocevia importante per la stagione di questa Fiorentina.