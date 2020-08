Questione Chiesa: Iachini chiede risoluzione veloce. Il ruolo fondamentale di Commisso

Questione Federico Chiesa. Se ne parla stamani su La Repubblica, dove si legge che il tecnico della Fiorentina, Giuseppe Iachini, vorrebbe che venisse risolta in maniera veloce.

Tra lo stesso Iachini e l’attaccante c’è un grande feeling. E questo è un aspetto non da poco. Al momento di rinnovo non si parla e anche sul piano delle offerte tutto è fermo. La Juventus ora deve vendere se vuol arrivare a prendere un calciatore costoso come il viola e il mercato bianconero non è partito.

Rocco Commisso, dal canto suo, vuole tanti soldi per cederlo. Per cui le cose rischiano di andare per le lunghe. È vero che c’è un contratto fino al 2022 ma le parti devono trovare una soluzione insieme. E probabilmente tutto si sbloccherà quando il presidente arriverà a Firenze.