In campo tra pochissimo contro il Verona, fanalino di coda, la Fiorentina Femminile si gioca veramente la partita della vita: finita addirittura in zona retrocessione, la squadra di Patrizia Panico è obbligata a vincere per superare il Napoli, battuto ieri dalla Juventus. Dopo la giornata di oggi mancheranno poi le ultime 5 giornate, con una corsa a due contro la squadra partenopea.