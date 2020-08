Questione esterno destro: Un investimento importante e probabilmente molte chiacchiere…

Nelle ultime ore sul fronte calciomercato si rincorrono le voci che vedrebbero la Fiorentina alla ricerca di un esterno destro, con Florenzi e Zappacosta (ultimo nome) in cima alle preferenze viola. Ma su questa questione potrebbe alimentarsi più di un punto interrogativo. Partiamo da quella che potrebbe essere la questione tattica. Il 3-5-2 con il passare delle settimane ha regalato a Iachini e alla sua Fiorentina una solidità difensiva importante tanto che la retroguardia viola è risultata essere una delle meno battute post lockdown. Dunque ai nastri di partenza, con ogni probabilità, difficilmente Iachini cambierà schieramento tattico. Nel ruolo di esterno destro nelle ultime partite si sono alternati Federico Chiesa e Pol Lirola, e se il futuro del talento italiano classe ’97 sembra essere ancora in bilico, lo stesso discorso non vale certamente per il terzino spagnolo. Lirola è chiamato a dimostrare tutto il suo valore da quasi quindici milioni di euro nella prossima stagione dopo un anno in chiaro scuro; e che senso avrebbe investire ancora in modo massiccio sul versante destro del campo? Per il momento probabilmente, tante chiacchiere e poca sostanza. Anche perchè sono ben altri i ruoli in cui la Fiorentina intende rinforsarsi.

