Questione rinnovi, la Fiorentina “punta” a stringere con Castrovilli e Pezzella

Oltre a quello di Castrovilli (l’obiettivo è blindarlo di un altro anno, fino al 2025), la Fiorentina – scrive La Repubblica – sta pensando di allungare anche il contratto di Pezzella in scadenza nel giugno 2022. Molto difficile invece che ci possa essere un prolungamento per Milenkovic sul quale il Milan continua il suo pressing. Sul fronte delle possibili entrate, da monitorare il nome di Ceppitelli nel caso in cui dovesse partire Ceccherini. Biraghi ( convocato in Nazionale da Mancini) rientrerà a Firenze. Potrebbe restare in viola ma appena si aprirà il mercato l’Inter con ogni probabilità farà un nuovo tentativo. Capitolo cessioni. Zurkowski è vicino a tornare ad Empoli, la formula potrebbe essere il prestito con diritto di riscatto.

