Questione rinnovi, l’accordo per Vlahovic era dietro l’angolo poi qualcosa si è inceppato. Adesso…

Il Verona per Vlahovic ha insistito fino alla fine, così come il Parma. Squadre di fascia media, ma non solo. Ci ha pensato il Milan, ha sondato il terreno la Roma mentre il Lipisa, addirittura, è arrivato a mettere sul piatto 25 milioni di euro. Adesso però è tempo di rinnovare il contratto: quello attuale scadrà nel 2023 ma, Rocco Commisso, ha dato l’input preciso di blindarl. L’accordo qualche mese fa era dietro l’angolo poi, qualcosa, s’è inceppato. Niente di grave, comunque, e molto presto le parti torneranno a parlarne. A scriverlo è il Corriere Fiorentino.

