Questione STADIO: E’ pur sempre Nardella che si troverebbe con le spalle al muro. I dettagli, tra la Mercafir e l’opzione Campi Bisenzio

Questione STADIO. Per quanto ancora il solo ottimismo nardelliano riuscirà a coprire tutti i dubbi che circondano l’operazione Mercafir? Se la perizia sul valore dei terreni sarà — come continua informalmente a rimbalzare da Palazzo Vecchio — almeno due, tre volte superiore ai 6 milioni di cui una volta parlò Commisso cosa accadrà? Se il patron viola fuggisse — magari alla volta di Campi dove spenderebbe non più di 5 milioni per comprarsi i terreni — dovrebbe certo spiegare alla città come mai rinuncia a fare lo stadio a Firenze per una mera questione economica. Ma, come scrive La Repubblica, è pur sempre Nardella che si troverebbe con le spalle al muro: il flop dell’opzione Mercafir — in assenza di una ( complicatissima) riapertura della pratica Castello o di quella ( non ancora del tutto defunta senza parere scritto finale della Soprintendenza), del restyling Franchi — equivarrebbe alla fuga della Fiorentina dalla sua città.