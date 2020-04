Questione stipendi: la Fiorentina è tra le squadre che sta provando a fare sollecitazioni, ma si attende una decisione ben precisa

L’edizione di Repubblica di oggi riferisce come la Fiorentina sia tra le squadre che stia provando ad attivare con gli altri giocatori un canale per trattare con i propri tesserati al proposito del taglio degli stipendi. Alcune sollecitazioni è sono arrivate anche da Sampdoria e Cagliari, mentre il Napoli ad esempio è fermo in attesa di individuare un percorso comune e che arrivi una decisione dopo la trattativa tra Lega Calcio e Aic. Resta di fatto che la squadra viola ha avviato i dialoghi da alcuni giorni in tal proposito, vedremo prossimamente quale sarà la scelta presa.