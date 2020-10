Quote scudetto, la Fiorentina resta stabile

Dare giudizi dopo cinque giornate potrebbe essere prematuro, in fondo non si è disputato neppure un settimo del campionato. Eppure rispetto ad un mese fa ci sono stati grossi scossoni nelle quote antepost dei bookmakers più famosi d’Italia, quelli che peraltro vanno oltre le scommesse sportive ed offrono piattaforme di gioco e casinò online, relative alla conquista dello Scudetto.

Oggi ci concentreremo in particolare su sei bookmakers e capiremo come il trend sia già cambiato all’alba di questa Serie A 2020-21.

Juve e Inter alla pari

Il primo scossone è evidente è quello che riguarda le due squadre che restano le favorite per il titolo ma stavolta con quote praticamente alla pari.

Il decimo scudetto di fila della Juventus era quotato praticamente da tutti sotto il 2.00: si andava dall’1.85 di 888sport all’1.95 di diversi book. L’Inter seguiva a ruota (quote che oscillavano dal 2.55 al 2.87), con Lazio e Atalanta più staccate. Ebbene, il mediocre inizio dell’undici di Pirlo ha equilibrato la situazione, tanto che l’Inter di Conte, nonostante un inizio non trascendentale, è già avanti in alcuni casi: per SkyBet e Snai i nerazzurri sono favoriti a 2.75 (3.10 e 3.25 per la Juve), Sisal le mette alla pari (3.00), mentre la Juve mantiene un leggero margine di vantaggio su Bet365, Unibet e 888Sport.

Quote in rialzo per entrambe e il motivo è essenzialmente riconducibile all’inizio sprint di Napoli e Milan: i partenopei hanno vinto tutte le 4 partite “sul campo”, partivano tra il quarto e il quinto posto nei pronostici ed ora vedono le quote più che dimezzate, quasi a ridosso di Inter e Juve. Se le quote di inizio anno pagavano gli uomini di Gattuso campioni d’Italia da 9 a 16 volte la posta iniziale, ora si resta tra il 5.50 e il 6.00. Discorso simile per il Milan, che dal sesto posto pronosticato avanza già tra le prime 4 grazie ai 13 punti in 5 partite: Bet365, ad esempio, pagava a 23.00 la vittoria dello scudetto da parte dei rossoneri, ora la stessa casa di scommesse è passata a 8 (resta la più scettica visto che il resto dei bookmakers si mantiene tra il 7 e il 7.50).

L’Atalanta era la terza forza nei pronostici di inizio stagione, ora viaggia sulle stesse quote del Milan quarto, il vero crollo è della Lazio che dal quarto posto con quote tra il 13.00 e il 23.00, ora si ritrova sesta nelle previsioni con Sisal e Snai che pagano 50 volte la posta iniziale in caso di tricolore.

Fiorentina stabile (o quasi)

L’inizio balbettante della Fiorentina ha fatto sì che i viola perdessero una posizione rispetto alla griglia iniziale. Se ad inizio anno gli uomini di Iachini erano dietro le sei protagoniste sopracitate più la Roma, con quote che si aggiravano sul 301.00, ora si ritrovano davanti anche il Sassuolo in quasi tutti i bookmakers (fa eccezione Bet365). In compenso, le quote restano di fatto simili a quelle che precedevano la prima giornata (tra il 300 e il 350), ma in alcuni casi il distacco dal Sassuolo di De Zerbi è già importante.

Va sottolineato anche che un eventuale esonero di Iachini potrebbe portare cambiamenti rilevanti nelle quote antepost e che di fatto i viola chiudono il gruppone della prima metà di classifica: la Serie A, stando alle quote dei siti di scommesse online con marchio ADM più conosciuti in Italia, si divide infatti in due tronconi vista la distanza con cui inseguono le varie Bologna, Torino, Verona, Parma e Sampdoria.

Sta ora a Iachini provare ad invertire il trend e condurre la Fiorentina ad un campionato con prospettive europee.