Rachele Risaliti arriva a Moena per sostenere Castrovilli: le condizioni e l’umore del centrocampista della Fiorentina

MOENA – Un supporto in più per Gaetano Castrovilli, in questi giorni difficili che lo stanno vedendo allenarsi in maniera differenziata rispetto ai compagni. Come hanno avuto modo di notare i nostri inviati di Fiorentinanews.com, a Moena è arrivata la moglie del centrocampista della Fiorentina Rachele Risaliti.

La neo sposa sta assistendo l’allenamento dall’area vip del centro sportivo Benatti, e ha avuto modo di incrociare e salutare il suo Gaetano. Castrovilli che, passando vicino ai tifosi presenti, ha fatto capire di stare meglio e di avere una gran voglia di lavorare per tornare il prima possibile. Una motivazione derivante anche dal fatto che – secondo quanto abbiamo raccolto e com’è normale che sia – il ragazzo soffre molto nel vedere i compagni allenarsi regolarmente mentre lui svolge un programma personalizzato.