Radar sull’Argentina, ma non solo. Ecco Orellano e gli altri profili studiati da Burdisso per la Fiorentina del futuro

Il calciomercato non si ferma mai, figuriamoci durante la pausa nazionali. Il direttore tecnico della Fiorentina Nicolas Burdisso ha fatto ritorno in patria per osservare nuovamente più da vicino alcuni profili in ottica viola. Sono vari i nomi che piacciono al dirigente gigliato, anche fuori all’Argentina: impossibile averne una lista completa. Ecco quindi un analisi dei calciatori che piacciono alla Fiorentina: qualcuno di loro potrebbe vestirsi di viola in futuro.

Difensori

Valentin Barco (23/07/2004) Boca Juniors:- Soprannominato ‘El Colorado’, per via dei capelli rossicci, gioca come terzino sinistro ed è un mancino naturale. Grande spinta sulla corsia, buona attitudine difensiva, Barco ha già debuttato in prima squadra. Certamente il giovanissimo cursore argentino è un profilo ancora da formare, ma la stoffa sembra quella del calciatore di livello assoluto. La soluzione migliore potrebbe essere quella di rilevarne il cartellino e lasciarlo ancora un annetto a maturare in patria.

Francisco Ortega (19/03/1999) Velez Sarsfield:- Altro giro, altro terzino sinistro. Ortega è ormai stabilmente titolare sulla fascia mancina del Velez da quasi una stagione e mezzo. E’ un cursore di notevoli abilità offensive, bravo a partecipare alla manovra e a sfornare assist. Dotato di grandi doti atletiche, può agire anche come esterno in un 3-5-2.

Lucas Piton (9/10/2000) Corinthians:- Lucas Piton Crivellaro, di chiare origini italiane, è un terzino sinistro bravissimo a creare occasioni per i compagni. Ottima tecnica, grandi capacità di cross, è un martello sulla fascia sinistra. Elegante e veloce, può certamente irrobustirsi fisicamente. In patria lo hanno accostato ad Alex Telles per caratteristiche.

Centrocampisti

Matias Galarza (4/03/2002) Argentinos Juniors:- E’ un centrocampista destro di piede di ottima personalità e buona qualità, è considerato uno dei gioielli del club di Buenos Aires. Gioca come mediano o da centrale di centrocampo. E’ alla stagione d’esordio in prima squadra e sta trovando continuità. Elemento da seguire con enorme attenzione.

Fausto Vera (26/03/2000) Argentinos Juniors:- Dopo un periodo di appannamento il centrocampista del Bicho sta tornando a ottimi livelli e attirando l’attenzione in Europa. Classico ‘volante’ sudamericano, perfettamente a proprio agio davanti alla difesa. Profilo che potrebbe rappresentare un incastro perfetto da vice Torreira. A differenza dell’attuale regista viola, Vera si distingue per una spiccata fisicità: garra e qualità. Il suo modello è Daniele De Rossi.

Agustin Mulet (22/02/2000) Velez Sarsfield:- Contratto in scadenza nel 2023, ottimo fisico e buoni tempi di gioco, Mulet gioca come mediano. E’ un calciatore intelligente tatticamente. In rosa potrebbe ricoprire il ruolo di vice Torreira o fornire un’alternativa a centrocampo qualora fossero necessari due elementi di rottura per creare una diga in mediana.

Attaccanti

Luca Orellano (22(03/2000) Velez Sarsfield:- Ala mancina di grandissima qualità tecnica. Contratto in scadenza a dicembre 2023, clausola rescissoria da 8 milioni di euro. Orellano a breve dovrebbe anche ottenere il passaporto comunitario. Margini di miglioramento enormi, soprattutto tatticamente e sul piano della concretezza. Il calciatore del Velez dà il meglio di sé partendo da destra e accentrandosi poi sul piede forte.

Facundo Farias (28/08/2002) Colon:- Farias è un talento molto promettente da tempo sul taccuino viola. Imprevedibile e tecnico, può partire sia dal centro che dalla fascia sinistra. Seconda punta o ala, quest’anno potrà mettersi in mostra anche in Copa Libertadores.

Agustin Alvarez (19/01/2001) Penarol:- Il centravanti uruguaiano secondo moltissime voci eminenti è un calciatore destinato presto a divenire di proprietà della Fiorentina. Dopo la mancata conclusione della trattativa nel mercato invernale, il ragazzo sembra aver accusato un po’ il colpo, ormai convinto di spostarsi subito in Italia. Punta rapida e tecnica, scaltra in area di rigore ma anche abile a svariare sul fronte offensivo, Alvarez si ispira al ‘Pistolero’ Suarez e la dirigenza viola non sembra proprio averlo mollato: si attendono sviluppi a breve su questo fronte.