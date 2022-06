Raddoppio dello stipendio, niente clausola, aumento allo staff: i dettagli del rinnovo di Italiano

Vincenzo Italiano, in giornata, firmerà un nuovo contratto che lo legherà alla Fiorentina fino al 2024 con opzione per un’ulteriore stagione insieme. All’incontro burocratico di ieri, che ha sbloccato definitivamente la trattativa, c’erano tutti, tranne il mister in persona, rientrato a Firenze ieri in tarda serata dalla Sicilia.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport-Stadio, è tutto fatto e nessuna delle due parti ripensa alla scelta fatta. Italiano raddoppia quello che è il suo attuale stipendio, che arriverà a 1,7 milioni di € annui. Via la clausola rescissoria, quel dettaglio che ha tenuto i tifosi viola col fiato sospeso dal 1° al 15 giugno; non ci sarà niente del genere nel nuovo contratto, neanche una cifra monstre da pagare per lui come quella attuale (10 milioni di €).

Non solo Italiano: anche lo staff, ovvero i sette collaboratori più fidati del tecnico siciliano, riceve un aumento della busta paga. un incremento che si aggira intorno al 30% in più.