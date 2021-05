Il Leeds modello anche per la Fiorentina, Radrizzani: “Sfido i potenti della Premier con Bielsa. Ha cambiato la cultura del club e aumentato il valore”

Un esempio virtuoso nel calcio di oggi è quello del Leeds, tornato faticosamente in Premier League dopo ben 16 anni, di cui 3 passati anche in Football League One (la nostra Serie C). Il patron è un italiano, Andrea Radrizzani che si è affidato ormai da 3 anni al ‘Loco’ Marcelo Bielsa, ex tecnico anche dell’Argentina, dell’Athletic Bilbao e del Marsiglia. A Repubblica, l’imprenditore milanese ha parlato di Bielsa e di come la sua figura abbia rivoluzionato un po’ il modo di concepire calcio a Leeds: “E’ molto bravo a farsi pagare eh! Il suo ingaggio è il terzo o il quarto della Premier ma quei soldi li merita tutti per come trasforma la cultura di un club aumentandone il valore”.

Una strada che potrebbe valere anche per realtà come quella della Fiorentina, a cui un uomo-traino sulla panchina potrebbe veramente fare la differenza.