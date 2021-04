Raid vandalico e danni ingenti all’interno del campo di una storica società fiorentina: “Hanno bruciato anche parte del nostro nuovo campo sintetico”

Brutta storia quella che ha visto protagonista, suo malgrado, una storica società di calcio fiorentina come la Polisportiva Nuova Novoli. La scorsa notte, alcuni malviventi sono entrati dentro la struttura sportiva della società in via Corelli, zona via Baracca, provocando danni ingenti.

“Hanno buttato benzina e bruciato una parte laterale del campo in erba sintetica realizzato da pochissimo tempo – spiegano a La Nazione il dg Stefano Rossi e il segretario Luciano Degl’Innocenti – tagliato le reti e danneggiato le porte e la struttura. Hanno rotto bacheche, spezzato vetrate, violato il garage dove ci sono gli attrezzi, tagliato il tendone del campo al chiuso. In cinque sembra siano entrati al bar saccheggiando cibo. Coi fiorentini chiusi in casa questi delinquenti hanno vita facile. I controlli? Pochi. Servono telecamere e più attenzione alle zone a rischio”.

E ancora: “Una vicenda davvero brutta. E non è la prima che dobbiamo affrontare. Il fatto grave è che queste persone hanno danneggiato l’impianto sportivo senza motivi giustificabili. Purtroppo non ci sono controlli e dal lato Mugnone passano persone di ogni genere. Specie malviventi”.