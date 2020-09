Raiola, la Fiorentina e i contatti costanti. Il Jolly Jack rimane una pista calda ma non è ancora questione di ore

Jolly Jack, ma a certi parametri. Il mercato viola è ad ampio raggio, ma a strette condizioni: e la valanga di milioni spesi nel mercato di gennaio non è ovviamente traccia ripetibile in ogni sessione. Per questo, in assenza al momento di cessioni, si deve dare un occhio maggiormente attento alle valutazioni. Vale per nomi dai cartellini preziosi e per quelli che il cartellino lo hanno in mano. Come Bonaventura appunto. Perche come evidenzia La Gazzetta dello Sport l’ex milanista piace. E parecchio. Ma ancora devono essere limati vari aspetti. Una base di accordo, però, c’è già. Ne hanno parlato quindi i dirigenti viola con l’agente di Jack, Raiola. Rapporti buoni, discorsi proficui, alcune distanze che restano. Non è questione di ore, così come per tutto il resto del mercato gigliato, e le parti torneranno presto a incontrarsi. La Fiorentina non è l’unica destinazione possibile ma Firenze, raccontano, esercita comunque fascino e motivazioni. Per questo la pista resta molto calda e l’ottimismo per una fumata bianca aumenta ogni giorno. Bonaventura porterebbe anche esperienza a un gruppo che, dietro alla leadership di Ribery, ha dimostrato spesso di essere un troppo acerbo.

