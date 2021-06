Ramadani a Casa Milan. Sul tavolo anche il nome di un difensore della Fiorentina

Milan attivo sul mercato e riprendono incontri importanti nella sede rossonera. Ultimo in ordine di tempo, quello con Fali Ramadani. Il noto procuratore, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, è arrivato intorno all’orario di pranzo a Casa Milan, e sono diversi i nomi di cui discutere con Maldini e Massara.

Sul tavolo delle trattative, oltre ai nomi di Under e Maksimovic in scadenza col Napoli, ecco che trona in voga Nikola Milenkovic, che per adesso non ha intenzione di rinnovare il contratto con la Fiorentina. Vedremo se Gattuso avrà la forza di convincere il serbo a continuare il suo percorso in viola.