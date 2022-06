Ramadani al centro della Fiorentina: i rapporti con il procuratore sono tornati ottimi

Ormai non c’è più alcun dubbio: come già successo nella gestione Della Valle, anche in quella di Rocco Commisso Fali Ramadani è tornato ad essere una delle figure di maggior riferimento in casa Fiorentina.

Che si tratti di acquisti, cessioni, rinnovi (come nel caso di Vincenzo Italiano) o intermediazioni, il procuratore è passato ad essere una figura di secondo piano dopo il patto svelato dal New York Times ad una di quelle maggiormente interpellate.

Oltre alla questione del prolungamento del tecnico viola, la società si è interfacciata con lui diverse volte nel corso dell’ultimo periodo, a cominciare dalla cessione di Federico Chiesa alla Juventus.

Ramadani, come si legge su La Nazione, è stato anche coinvolto quando la Fiorentina ha valutato la figura di Maurizio Sarri prima di puntare su Cesare Prandelli. I buoni rapporti tra le parti sono sboccati recentemente con il rinnovo di Nikola Milenkovic e l’arrivo di Matija Nastasic.