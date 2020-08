Ramadani: Altri guai giudiziari. Di mezzo ci finisce il club dal quale la Fiorentina aveva preso Hanuljak e Fruk

Altri guai giudiziari per il famoso agente Fali Ramadani e per il club del quale deteneva fino a poco fa la proprietà, ovvero il Muscron. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, dal giornalista esperto in materia Pippo Russo La società belga ha fatto sapere di avere ricevuto un’imputazione da parte della procura di Bruxelles. I reati ipotizzati sono quelli di falso, uso di falsi documenti e frode. In sostanza, negli anni passati, le compagini dirigenziali potrebbero avere truccato le carte per garantire allo stesso Mouscron la licenza per la partecipazione al campionato.

La Fiorentina da quella squadra aveva preso in tempi recenti (comunque prima del passaggio di proprietà dai Della Valle a Commisso) giocatori come Hanuljak e Fruk che sono finiti nelle compagini giovanili viola.