Ramadani apre il dialogo con la Fiorentina per Sarri: i viola restano una possibilità per la prossima stagione

Compie oggi 62 anni l’ex allenatore di Napoli e Juventus Maurizio Sarri, del quale si era tanto parlato nei mesi scorsi in ottica viola. Calciomercato.com riferisce che, nelle ultime settimane Fali Ramadani, che ne cura gli interessi, ha aperto un dialogo con Fiorentina e Roma, ma i discorsi si sono arenati. La Juve continua a trattare una risoluzione anticipata del contratto, ma su questo Sarri è deciso e vuole ottenere tutto quello che gli spetta. I 6 milioni netti del contratto e i 2,5 milioni della penale che la Juve dovrà pagare qualora decidesse, entro marzo, di non far valere il terzo anno di contratto. Sarri andrà fino in fondo, a questo punto è molto difficile un ripensamento. Poi, in estate, con le tasche più gonfie, potrà decidere dove andare. La Fiorentina, nella sua adorata Toscana, resta una meta possibile, se con Prandelli le cose non dovessero migliorare. Sarri ha un’unica richiesta da fare a chi busserà alla sua porta: 3 anni di contratto (come aveva chiesto ai viola), o comunque un progetto lungo, per provare a costruire insieme.

