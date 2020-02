RAMADANI E L’INCHIESTA CHE FA TREMARE IL MONDO DEL CALCIO. I TRASFERIMENTI SOTTO LA LENTE DI INGRANDIMENTO. ED ECCO L’INTRECCIO CON LA (VECCHIA) FIORENTINA

Nel corso degli anni, per i tifosi della Fiorentina il nome di Abdilgafar Fali Ramadani è diventato sempre più familiare. Diversi sono i giocatori che l’agente macedone ha portato a Firenze e venduto per conto del club viola. Ovviamente in entrambi i casi ci riferiamo comunque all’era Della Valle.

Adesso in Spagna è scattata un’inchiesta che riguarda lui e il suo socio, Nikola Damjanac, nonché le compagne di entrambi. Un’inchiesta che però fa tremare molti nel mondo del calcio, anche perché sono tanti i giocatori trattati dalle società gestite dai due. Le accuse? Riciclaggio di denaro per aver introdotto 10 milioni di euro in Spagna, serviti per acquisire due case di lusso. Ma anche frode fiscale perché Ramadani paga le tasse a Cipro nonostante risieda per più della metà dell’anno in Spagna.

L’operazione ha preso il via basandosi sulle informazioni pubblicate da Football Leaks nel 2016 e delle quali vi abbiamo reso conto in passato. Per farsi un’idea delle carte che riguardavano Ramadani, la Lian Sports e rapporti con il club viola, vi basta leggere QUI.

Tanti trasferimenti sono finiti sotto la lente di ingrandimento della giustizia ed è qui che spunta anche il nome della Fiorentina. Zdjelar, Jovic, Kalinic e Savic, Seferovic, Jovetic e Konoplyanka, Musonda, Radoja, Coric, Scepovic e Sadiku, sui movimenti di questi giocatori gli inquirenti stanno cercando di capirne di più. Alcune fonti però specificano che gli stessi calciatori sarebbero al di fuori dell’inchiesta e che le attenzioni sono concentrate esclusivamente sui procuratori.

Siamo solo all’inizio e ci saranno sicuramente altri capitoli della vicenda che continueremo a raccontarvi.