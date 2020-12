Ramadani incontra il Milan per Milenkovic: ecco l’offerta preparata dai rossoneri per gennaio

Calciomercato.com torna sul tema della cessione di Nikola Milenkovic, secondo il sito molto probabile a fine stagione viste le numerosi pretendenti. Tra esse anche alcune italiane, in primis il Milan che nella giornata di ieri ha incontrato il procuratore del giocatore Fali Ramadani.

I rossoneri hanno confermato il loro interesse per Milenkovic e a gennaio potrebbero presentare un’offerta di prestito oneroso con obbligo di riscatto, per una cifra totale di circa 30 milioni di euro. Da capire se la Fiorentina intende privarsi del giocatore a metà stagione, oppure com’è più probabile il discorso verrà rimandato a fine stagione.

Commisso dal canto suo non si schioda dalla richiesta di 40 milioni, ma il mancato rinnovo di Milenkovic rende le cose più complicate. Se il serbo non firmerà, la Fiorentina rischia di doversi accontentare di una cifra minore pur di non arrivare allo scontro con il giocatore e rischiare di perderlo a zero nel 2022.