Ramadani lancia la proposta a Friedkin: Perché non prendi Vlahovic?

Un vice Dzeko per la Roma. In questo bailamme di nomi trova spazio anche l’attuale giocatore della Fiorentina, Vlahovic, che viene da una settimana difficile dopo gli errori commessi a San Siro. Questo perché, secondo Tuttosport, Ramadani lo ha proposto direttamente al proprietario giallorosso Friedkin, bypassando tutti gli uomini mercato della Roma. La richiesta della Fiorentina per il suo cartellino sarebbe di 25 milioni di euro e per il momento viene ritenuta eccessiva dal club capitolino.

