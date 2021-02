Ve lo ricordate Ramon Diaz? Per i più giovani stiamo parlando dell’ex attaccante argentino che militò anche due anni alla Fiorentina (dal 1986 al 1988). Attualmente nelle vesti di allenatore, per lui è pronta una nuova avventura sulla panchina dell’Al Nasr. L’allenatore argentino è reduce dall’esperienza in Brasile al Botafogo durata solo ventuno giorni a causa di problemi di salute. Adesso una nuova sfida negli Emirati Arabi.

0 0 vote Article Rating