Rampanti: “Belotti è una garanzia, ma dubito che rimarrà. La Fiorentina ha bisogno di una punta”

L’ex calciatore Rosario Rampanti ha parlato a Tuttomercatoweb.com: “Se il Torino vuole tenere Belotti, basterà mettersi al tavolo e parlare del futuro. Sinceramente, però, non credo molto nella sua permanenza, dato che i tempi si stanno allungando. Penso che ci siano altri club su di lui; la Fiorentina, ad esempio, avrà bisogno di una punta a cui affidarsi. Belotti è una garanzia, anche oltre i problemi di quest’anno: tira i rigori, regge la palla, partecipa al gioco coi compagni e segna tanto. Piątek, probabilmente, non sarà riscattato, quindi per loro è necessario prendere un attaccante. Se viene acquistato uno come Belotti a scadenza, è una certezza”.