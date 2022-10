Ranieri: “Anch’io come Italiano ho pagato lo scotto dell’impegno europeo. Adesso sta mangiando pane duro, ma prima o poi…”

L’ex allenatore della Fiorentina, Claudio Ranieri, entrerà stasera a far parte della Hall of Fame viola. Del resto è anche l’allenatore che ha vinto di più negli ultimi trent’anni di storia gigliata.

Ma anche per lui, così come per Vincenzo Italiano, la prima esperienza europea non è stata facile da affrontare: “Gestire il doppio impegno è molto difficile – racconta Ranieri al Corriere Fiorentino – soprattutto se non hai esperienze di questo genere. Ne pagai lo scotto anche io. Italiano è bravo, adesso sta mangiando pane duro ma prima o poi gira così per tutti. Il campionato è tosto e lungo, quindi forza e coraggio perché le possibilità per riprendersi ci sono”.