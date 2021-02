Ranieri bacchetta la squadra in vista della Fiorentina: “Europa? Se giochiamo così andiamo in provincia”

Nel post partita di Benevento-Sampdoria ha parlato a DAZN il tecnico dei blucerchiati Claudio Ranieri. Questo il suo commento sulla gara: “Per come abbiamo giocato il secondo tempo altro che Europa, andiamo a giocare in provincia. Siamo stati arruffoni, non so cosa sia successo. Non abbiamo fatto bene, ma abbiamo portato via un punto”.

