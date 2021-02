Ranieri bestia nera di Prandelli: ma l’unico successo del tecnico viola ha fatto la storia

Non va bene neanche dal punto di vista della cabala alla Fiorentina, che oggi si trova di fronte la Sampdoria di Claudio Ranieri. La sfida tra i due tecnici è nettamente a favore di quello della Samp, contro il quale Prandelli ha vinto appena una volta negli otto precedenti. Non si tratta però di una vittoria qualunque, bensì di una delle più importanti dell’era Della Valle: era il 2 marzo 2008 e la Fiorentina espugnò l’Olimpico di Torino, battendo la Juve per 3-2 in rimonta, con i gol di Papa Waigo e Osvaldo nel finale. Ad oggi resta l’unico acuto del tecnico di Orzinuovi, chiamato quindi a invertire la rotta.

